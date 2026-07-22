scossa nel centrodestra milanese capogruppo di forza italia passa con vannacci

Nelle ultime ore, il capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Milano ha annunciato di aver lasciato il partito e di aver aderito a Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Solo poche settimane prima, aveva manifestato la volontà di ricandidarsi come sindaco della città con il sostegno del centrodestra e di Forza Italia. La decisione rappresenta un cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni precedenti.

Solo poche settimane fa aveva dato la sua disponibilità al centrodestra e al suo partito, Forza Italia, a ricandidarsi come sindaco a Milano. Oggi Luca Bernardo, che degli azzurri è capogruppo in Comune, annuncia lo strappo con l’adesione al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. La comunicazione ufficiale verrà fatta solo giovedì mattina nella sede dei gruppi consiliari del Comune, con il generale in collegamento. Ma la notizia è stata confermata dal consigliere regionale Luca Ferrazzi, che ha già aderito a Futuro Nazionale insieme al collega Pietro Macconi. «L’adesione di Luca Bernardo - spiega Ferrazzi - segna un nuovo passo nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, contribuendo a rafforzarne la presenza politica nella città di Milano e a consolidare il radicamento del movimento sul territorio e nelle istituzioni». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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