Le moto rubate a Roma sono state trovate smontate in container pronti per l’esportazione. Gli investigatori hanno scoperto il deposito a Ponte Galeria, dove i mezzi erano pronti per essere trasportati all’estero. I veicoli erano stati rubati e poi smontati prima di essere caricati sui container. La scoperta si inserisce in un’indagine che ha portato alla luce un punto di passaggio prima che le moto scomparissero dai confini italiani.

Per mesi, secondo gli investigatori, le moto rubate a Roma potevano aver trovato un punto di passaggio prima di sparire oltre i confini europei. Un intreccio di container, mezzi smontati e pezzi di veicoli nascosti è stato scoperto dai carabinieri a Ponte Galeria, nella zona ovest della Capitale, dove è scattato un blitz dopo una serie di furti di motociclette segnalati nel quartiere. L’attenzione dei militari si è concentrata su un’area di via della Magliana dove aveva sede una società con 54 container, tutti affittati a cittadini stranieri. Quando i carabinieri sono entrati nei box metallici hanno trovato quello che stavano cercando: in 21 container erano nascoste moto di diverse cilindrate e numerosi componenti di veicoli già preparati e imballati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto il deposito delle moto rubate a Ponte Galeria (Roma): nei container pronti per l’estero i mezzi smontati

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