Roma A Ponte Galeria i Carabinieri sequestrano 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati pronti per l’esportazione oltre Europa 3 persone fermate 2 denunciate

A Ponte Galeria, i Carabinieri hanno sequestrato 21 container contenenti moto e pezzi di ricambio rubati, pronti per l’esportazione fuori dall’Europa. Tre persone sono state fermate e due denunciate. La merce, destinata a essere esportata, è stata trovata nascosta in container che erano pronti alla partenza. L’intervento è stato condotto dalla Compagnia Roma Parioli, sotto la supervisione della Procura della Repubblica.

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Roma. A Ponte Galeria i Carabinieri sequestrano 21 container con moto e pezzi di ricambio rubati

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