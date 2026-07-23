Nella notte, nella frazione di Triscina di Castelvetrano, si è verificato un incidente tra uno scooter e una moto. Un ragazzo di 17 anni è deceduto e altri tre giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. La collisione si è verificata frontalmente, coinvolgendo i due veicoli. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Un diciassettenne morto e altri tre giovani sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa nella frazione di Triscina di Castelvetrano, nel Trapanese, dove si sono scontrati frontalmente uno scooter e una moto. Il conducente dello scooter, P. F., 17 anni, è morto sul colpo. La passeggera che era con lui, una sedicenne, è stata trasportata in codice rosso al trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il conducente della moto, un 19enne, è stato condotto all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. ll passeggero che era con lui è ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti carabinieri e tre ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Scontro tra moto e scooter, 17enne morto e 3 giovani feriti: terribile incidente nel Trapanese

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Suv contro lo scooter, muore 17enne. Lautomobilista fugge poi si costituisce

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