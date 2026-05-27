Terribile incidente a Torino Cavoretto | scontro tra moto e scooter un centauro grave in ospedale

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Torino, in corso Moncalieri, vicino alla discoteca Patio. Uno scontro tra una moto e uno scooter ha coinvolto un motociclista di circa 30 anni, che è stato trasportato in ospedale in condizioni apparentemente gravi. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte.

Un motociclista sulla trentina è stato trasportato in condizioni apparentemente gravi all'ospedale Cto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, in corso Moncalieri a Torino, all'altezza della storica discoteca Patio. Si è trattato dello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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