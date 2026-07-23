Un incidente tra un'auto e un tir si è verificato nel pomeriggio sulla statale 16 a Vasto. Nell'impatto, un uomo ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita. La dinamica esatta dell'incidente non è stata ancora chiarita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la persona ferita in ospedale. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 16, nel territorio di Vasto, in provincia di Chieti, causando la morte di un uomo e il ferimento di un’altra persona. Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra l’uscita di via del Porto e via delle Vele, dove una Peugeot 3008 e un camion adibito al trasporto di terra si sono scontrati violentemente. L’impatto ha distrutto l’auto, mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. La circolazione è stata interrotta in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi. Secondo le prime informazioni, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro tra auto e tir sulla statale 16 a Vasto, un uomo perde la vita

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