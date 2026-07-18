Un incidente mortale si è verificato sulla strada statale Fondo Valle Sele, nel comune di Caposele. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando la morte di un uomo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente coinvolto nello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Tragedia della strada statale Fondo Valle Sele, nel territorio del comune di Caposele, in provincia di Avellino. Un uomo ha perso la vita nello scontro frontale con un'altra auto proveniente dalla direzione opposta. L'arteria, molto trafficata sin dalle prime ore del mattino, collega l'Alta Irpinia alla provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella che insieme ai Vigili del Fuoco e al personale Anas hanno messo in sicurezza la carreggiata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Incidente sulla Fondo Valle Sele, un uomo perde le vita nello scontro tra due auto

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A shocking incident: Thugs ruthlessly destroyed a homeless family's belongings.

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