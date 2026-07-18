Un incidente sulla strada statale Fondo Valle Sele ha causato una vittima. Due auto si sono scontrate frontalmente nel territorio di Caposele, in provincia di Avellino. Una persona è deceduta nel violento impatto, avvenuto tra veicoli provenienti da direzioni opposte. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia della strada statale Fondo Valle Sele, nel territorio del comune di Caposele, in provincia di Avellino. Un uomo ha perso la vita nello scontro frontale con un'altra auto proveniente dalla direzione opposta. L'arteria, molto trafficata sin dalle prime ore del mattino, collega l'Alta Irpinia alla provincia di Salerno. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella che insieme ai Vigili del Fuoco e al personale Anas hanno messo in sicurezza la carreggiata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Incidente sulla Fondo Valle Sele, nello scontro tra due auto un uomo perde le vita

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Incidente stradale a Teora lungo la Fondo Valle Sele. Scontro frontale in galleria, feriti 5 ragazzi

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