Scontro auto-moto a Bormio ferito un 15enne | trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo

Notizia in breve

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato a Bormio, in via Milano, intorno alle 11.45 di questa mattina. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.