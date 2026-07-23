Scontro auto-moto a Bormio ferito un 15enne | trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo
Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato a Bormio, in via Milano, intorno alle 11.45 di questa mattina. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.
L'incidente si è verificato in via Milano a Bormio (Sondrio) in Valtellina nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.45. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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