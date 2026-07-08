Scontro tra auto e moto in via Anconetana | 62enne trasportato in codice rosso

Da lortica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Incidente questa mattina ad Arezzo, in via Anconetana, dove alle 9.20 il 118 è intervenuto per uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono arrivati l’auto infermierizzata e un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. Presente anche la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. Ad avere la peggio è stato un uomo di 62 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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