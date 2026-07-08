Incidente questa mattina ad Arezzo, in via Anconetana, dove alle 9.20 il 118 è intervenuto per uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono arrivati l’auto infermierizzata e un’ambulanza della Misericordia di Arezzo. Presente anche la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità. Ad avere la peggio è stato un uomo di 62 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Scontro tra auto e moto in via Anconetana: 62enne trasportato in codice rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, due feriti in codice rosso: scontro tra auto, moto e monopattinoA Torino si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto auto, moto e monopattino, causando il ferimento di due persone.

Terribile scontro tra auto e moto sulla 275: 49enne in codice rossoNel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente lungo la strada statale 275, nel tratto che collega Surano e Nociglia, vicino alla...

Temi più discussi: Scontro tra auto e moto, un ferito; Scontro tra auto e moto a Villafranca: quattro persone ferite, una è grave; Moretta Scontro tra auto e camion: 19enne al Cto - Incidente sulla provinciale 663 verso Faule; Terzolas, scontro tra auto e scooter: soccorsi entrambi i conducenti.

Incidente sulla Specchia-Miggiano, scontro tra scooter e auto: 33enne in codice rosso x.com

Scontro violento tra una moto e un’auto a Mede nel Pavese: motociclista fa un volo di 8 metri, grave in ospedaleL’incidente si è verificato oggi, mercoledì 8 luglio, intorno alle 10.30 sulla strada SP194 a Mede, nel Pavese. Sul posto presenti soccorritori del 118, polizia locale e vigili del fuoco di Pavia. fanpage.it

Scontro frontale tra un'auto e un mezzo pesante sulla Jesolana: grave il conducente della vetturaCAORLE (VENEZIA) - Un grave scontro frontale si è verificato oggi, 8 luglio, verso mezzogiorno lungo la strada metropolitana 42 ... msn.com

Rissa in giostra sulle macchine a bumper, divertente o frustrante? reddit