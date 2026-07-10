Scontro tra moto e Smart alla Marina di Latina | 22enne trasportato in ospedale in codice rosso
Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra una moto e un’auto Smart alla Marina di Latina. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Massaro, vicino all’ingresso del parcheggio Vasco da Gama. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto il giovane in ospedale per le cure. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in via Massaro, alla Marina di Latina, nei pressi dell’ingresso del parcheggio Vasco da Gama. A scontrarsi sono state una Kawasaki Ninja 500 e una Smart Fortwo. Nell’impatto il motociclista, un giovane di 22 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione. Illesa la donna alla guida dell’auto. Dinamica ancora al vaglio. Secondo una prima ricostruzione, la moto percorreva via Massaro quando si è scontrata con la fiancata destra della Smart impegnata in una manovra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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La Stampa. . Un 17enne è morto nella notte tra il 19 e il 20 giugno al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte Marmi (Lucca), in Versilia, e un ragazzo di 18 è in gravissime condizioni, per le conseguenze dello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a m facebook