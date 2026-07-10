Scontro tra moto e Smart alla Marina di Latina | 22enne trasportato in ospedale in codice rosso

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo uno scontro tra una moto e un’auto Smart alla Marina di Latina. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Massaro, vicino all’ingresso del parcheggio Vasco da Gama. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno condotto il giovane in ospedale per le cure. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.