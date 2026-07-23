A Bologna, una cena di 24 persone è stata annullata a causa degli scontri scoppiati dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il ristorante nel centro storico ha riferito di turisti austriaci spaventati dal clima di tensione e decisi a lasciare la città. Gli scontri, avvenuti lunedì sera, sono stati riportati dalla stampa tedesca, contribuendo a creare un’atmosfera di paura tra i visitatori stranieri.

Bologna, 23 luglio 2026 - Una maxi cena annullata a seguito degli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir. È successo in un noto ristorante del centro, che segnala l’episodio e parla di “un forte spavento” di turisti austriaci dopo aver letto della guerriglia di lunedì sera sulla stampa tedesca. Non si tratta tuttavia di visitatori casuali, ma di dirigenti di una grossa multinazionale che tutti gli anni scelgono Bologna per soggiornare tre giorni, discutere di affari e godersi la città. Non questa volta, però. La vicenda: maxi prenotazione annullata dopo gli scontri. La prenotazione era in campo da almeno un mese: una cena da 24 persone in programma stasera in centro, in una storica attività, a pochi passi da dove si è consumata la notte di fuoco, fumo e violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scontri per Fakir, turisti annullano il viaggio a Bologna. Salta la maxi cena da 24 persone in un ristorante del centro: “Spaventati dal clima”

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