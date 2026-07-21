Scontri a Bologna dopo corteo per morte Fakir Bignami FdI | Da gruppi di sinistra caccia all' uomo
Dopo il corteo per la morte di Fakir a Bologna, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Secondo un esponente politico, alcuni gruppi di sinistra hanno avviato una caccia all’uomo nei confronti degli agenti, alimentando un clima di tensione. Le istituzioni locali avrebbero contribuito a questa tensione, secondo quanto dichiarato, influenzando il comportamento di chi partecipava alle proteste.
(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2026 "Hanno dato vita a una vera e propria caccia all'uomo nei confronti delle forze dell'ordine, visto il clima di tensione determinato anche dalle istituzioni locali nei confronti degli agenti, delle donne e degli uomini in divisa." Così Galeazzo Bignami di FdI a margine della conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia per presentare il nuovo Disegno di Legge (DDL) dal titolo "Mai più delinquenti risarciti dalle vittime" alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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