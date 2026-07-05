A Tirana, migliaia di persone sono scese di nuovo in strada, dando inizio al 35° giorno consecutivo di proteste contro il premier. Le manifestazioni sono state caratterizzate da tensioni con le forze di polizia, che sono intervenute per disperdere i partecipanti. La situazione rimane instabile, con manifestanti che continuano a chiedere cambiamenti politici e riforme. La polizia ha usato spray urticante e idranti per respingere i dimostranti.

(LaPresse) Migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in strada a Tirana, dando vita al 35° giorno consecutivo di proteste nella capitale albanese. Le mobilitazioni erano iniziate contro un controverso progetto di sviluppo turistico, ma si sono progressivamente trasformate in un movimento più ampio contro il governo del primo ministro Edi Rama. Nel centro della città, i dimostranti hanno sfilato scandendo slogan come «Nuova Albania» e «Edi Rama, dimettiti», esponendo striscioni con messaggi contro la corruzione e il principio che «l’Albania non è in vendita». La giornata di protesta ha coinciso con il 62° compleanno del premier: alcuni manifestanti hanno simbolicamente portato torte di compleanno con messaggi di dimissioni rivolti al capo del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Albania, proteste a Tirana contro il premier Edi Rama: tensioni con la polizia

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Albania in piazza: migliaia contro il premier Rama

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