A Bologna, durante una manifestazione per chiedere giustizia sulla morte di un uomo di 42 anni, sono scoppiati scontri con lanci di bomba carta, l’uso di idranti e lacrimogeni. La protesta si è svolta nel centro cittadino e ha avuto luogo dopo l’intervento della polizia nel quartiere Pilastro, dove l’uomo è deceduto. La tensione è aumentata con l’arrivo delle forze dell’ordine e gli scontri sono proseguiti fino a sera.

Momenti di forte tensione questa sera - 20 luglio - nel centro di Bologna durante la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica 19 luglio durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. La mobilitazione era iniziata alle 19 in piazza Nettuno con un presidio promosso dal sindaco Matteo Lepore e concepito dal Comune come un momento di raccoglimento e partecipazione, senza palco e senza interventi politici. Al termine dell’iniziativa una parte dei presenti, tra cui esponenti dei collettivi e cittadini della comunità marocchina, si è mossa in corteo verso piazza Roosevelt, dove si trovano la Prefettura e la Questura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Bologna, scontri al corteo per Fakir: bomba carta, idranti e lacrimogeni

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