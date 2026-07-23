"Perché la sinistra non riesce a liberarsi da certe presenze?": l'inviato di 4 di Sera su Rete 4 lo ha chiesto a Pier Luigi Bersani a proposito delle tensioni che si sono registrate a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante un controllo di polizia al Pilastro. "Ma perché la sinistra? - ha chiesto di rimando Bersani - È una democrazia che deve tenere sotto controllo questi fenomeni, a Bologna abbiamo, certo, una presenza sempre, diciamo, aggressiva". "Come si fa a contenere queste cose? Naturalmente ci vogliono gli interventi preventivi, anche delle forze dell'ordine, anche dei sistemi di sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Scontri a Bologna, Bersani: "Noi di sinistra dobbiamo metterci a fare i poliziotti?"

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