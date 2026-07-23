È stato creato uno spazio virtuale dedicato alle persone con sclerosi multipla, con l’obiettivo di fornire informazioni e permettere la condivisione tra utenti. Il progetto si basa su un modello di educazione tra pari, che mira a sostenere il benessere dei malati e dei caregiver coinvolti. La piattaforma consente ai partecipanti di scambiare esperienze e ricevere supporto, favorendo una rete di aiuto online.

Educazione tra pari. Sembra essere questa la ricetta di base per migliorare il benessere delle persone che affrontano una malattia cronica e dei caregiver che se ne prendono cura. Sempre di più questi progetti di condivisione passano attraverso il web, in piattaforme dedicate. Ed allora, anche per chi fa i conti con la Sclerosi Multipla diventa importante disporre di soluzioni di questo tipo. È la proposta che viene da “Vita SMisurata”, spazio digitale dove chi vive con la Sclerosi Multipla (SM) può trovare informazioni affidabili, ma soprattutto confrontarsi con chi affronta ogni giorno le stesse sfide, condividere esperienze, consigli pratici e contribuire in prima persona alla crescita dei contenuti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sclerosi Multipla, nasce uno spazio virtuale per chi ne soffre: aiuta ad informarsi e condividere

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