È stata creata una piattaforma digitale dedicata alle persone con sclerosi multipla, chiamata 'Vita SMisurata'. La piattaforma offre un luogo online in cui gli utenti possono trovare informazioni affidabili e condividere esperienze con altri che vivono la stessa condizione. Gli utenti possono scambiare consigli pratici e partecipare attivamente alla creazione di contenuti.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Uno spazio digitale dove chi vive con la Sclerosi multipla (Sm) "può trovare informazioni affidabili, ma soprattutto confrontarsi con chi affronta ogni giorno le stesse sfide, condividere esperienze, consigli pratici e contribuire in prima persona alla crescita dei contenuti". Nasce 'Vita SMisurata', la prima piattaforma digitale italiana pensata per mettere in rete persone con Sm e caregiver, valorizzando il patrimonio di esperienze della comunità e trasformandolo in uno strumento concreto di supporto e ispirazione. Il progetto, realizzato da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di Aism... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, nasce 'Vita SMisurata', prima piattaforma digitale per chi vive con sclerosi multipla

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