L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla ha annunciato che il progetto Vita SMisurata mira a supportare le persone con sclerosi multipla nel definire il proprio percorso di vita. L'iniziativa coinvolge vari stakeholder e si propone di offrire strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane legate alla malattia. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale dell'associazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del progetto o sui risultati attesi.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - "L'Associazione italiana sclerosi multipla è un attore del sistema che deve lavorare con tutti gli stakeholder. La collaborazione con Merck, così come le altre attività che portiamo avanti, è fondamentale per favorire il dialogo tra le persone con sclerosi multipla e, soprattutto, per mettere al centro gli obiettivi della persona nell'affrontare la malattia attraverso cure e percorsi personalizzati, perché questa deve essere considerata una condizione di vita e non una malattia". Lo ha detto Mario Alberto Battaglia, direttore generale di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e presidente di Fism... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sclerosi multipla, Aism: "Vita SMisurata aiuta le persone a costruire proprio percorso di vita"

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