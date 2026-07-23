Scippa la collanina a una turista a Porta Nolana la donna ferita al collo Aggrediti anche agente e parente vittima
Una donna è stata scippata della collana a Porta Nolana e ferita al collo. Durante l’episodio, un agente di polizia municipale e un parente della vittima sono stati aggrediti. Il responsabile dell’aggressione è stato arrestato dalla Polizia Municipale e il suo fermo è stato convalidato dal giudice.
Il responsabile è stato tratto in arresto dalla Polizia Municipale di Napoli. L'arresto è stato poi convalidato dal giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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