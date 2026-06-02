Una rapina ai danni di una turista straniera si è verificata a Porta Nolana, a Napoli. La Polizia ha individuato e arrestato un uomo di 22 anni, che è stato poi portato in carcere. Le indagini hanno portato all'identificazione del sospettato, che ora è sotto custodia. La vittima ha sporto denuncia e le forze dell'ordine hanno avviato le procedure per il suo trasferimento in cella.

Napoli Porta Nolana, rapina a turista straniera: fermato un 22enne e disposto il carcere dopo le indagini della Polizia. Napoli, rapina ai danni di una turista. Un giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato a Napoli, gravemente indiziato di una rapina commessa ai danni di una turista svizzera nei giorni scorsi. L’episodio si era verificato in via Alessandro Poerio, nei pressi della zona di Porta Nolana, una delle aree più frequentate della città. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Lo scippo e la fuga. Secondo quanto ricostruito, la donna stava camminando quando è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato la collana d’oro, dandosi subito alla fuga tra le strade del centro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rapina a turista a Porta Nolana, individuato: arrestato 22enne

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