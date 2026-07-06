Aggredisce una donna a Porta Nolana a Napoli immobilizzato da un soldato con la tecnica di combattimento militare
Un uomo ha aggredito una donna a Porta Nolana, a Napoli. Dopo l'aggressione, è stato immobilizzato da un militare che ha utilizzato una tecnica di combattimento militare. L'uomo è stato successivamente arrestato.
Aggredisce una donna a Porta Nolana, immobilizzato dai militari con una tecnica di combattimento. L'uomo è stato poi arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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