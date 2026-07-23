Tra il 23 e il 24 luglio 2026 è previsto uno sciopero dei treni di 24 ore, con inizio alle 21:00 del primo giorno e conclusione alle 20:59 del giorno successivo. Durante questo periodo, la maggior parte dei servizi ferroviari nazionali sarà sospesa. Non sono stati annunciati servizi minimi garantiti, quindi i viaggi programmati potrebbero essere cancellati o ritardati. Le autorità hanno comunicato che i passeggeri devono pianificare di conseguenza.

Lo sciopero treni in programma tra il 23 e il 24 luglio 2026 ferma per ventiquattro ore buona parte della rete nazionale. Si parte alle ore 21:00 del 23 luglio e si arriva alle 20:59 del giorno successivo. Coinvolti Trenitalia, Trenord, Eav e molte altre imprese ferroviarie. Restano attive le fasce di garanzia sui collegamenti regionali e un elenco di convogli che viaggeranno comunque, pubblicato anche da Italo per l'alta velocità.Sciopero treni, orari e durata della protestaL'agitazione parte alle ore 21:00 del 23 luglio e termina alle 20:59 del 24 luglio per i collegamenti nazionali. Per le società di trasporto locale il fermo copre invece l'intera prestazione lavorativa di venerdì. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Sciopero treni di 24 ore tra il 23 e il 24 luglio: cosa cambia per i viaggiatori

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Sciopero Milano 5 luglio 2026, secondo sciopero 23 luglio 2026

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