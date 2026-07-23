Sciopero dei treni oggi 23 luglio | la circolazione è a rischio per 24 ore

Alle 21 di giovedì 23 luglio, è iniziato uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore ferroviario. La circolazione dei treni è a rischio e potrebbe subire cancellazioni o ritardi per l'intera giornata. Questa settimana, anche il personale dei settori aereo e marittimo ha deciso di astenersi dal lavoro. Nessuna informazione sulla ripresa della normale attività è stata comunicata.

Inizia alle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, il nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. Questa settimana incrocerà le braccia anche il personale del settore aereo e di quello marittimo. L’astensione dal lavoro, indetta dai sindacati autonomi CUB e SGB, riguarderà il personale ferroviario di Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper. Al centro della protesta ci sono alcune condizioni del contratto collettivo, l’aumento del carico di lavoro, la gara di appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e la richiesta di maggiori condizioni di sicurezza. Sono a rischio i convogli di tutta la rete locale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sciopero treni 11 e 12 giugno, trasporti a rischio per 23 ore

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