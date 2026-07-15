Doppio sciopero il 21 e 23-24 luglio | stop ad aerei treni e navi previsti disagi per i viaggiatori

Da thesocialpost.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 21 e il 24 luglio sono previsti scioperi che riguarderanno i settori aereo, ferroviario e marittimo, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi su tutto il territorio nazionale.

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La prossima settimana si preannuncia complicata per chi dovrà mettersi in viaggio. Tra il 21 e il 24 luglio sono infatti in programma diversi scioperi che coinvolgeranno i settori aereo, ferroviario e marittimo, con possibili cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi su tutto il territorio nazionale. Le proteste interesseranno compagnie aeree, società di handling aeroportuale, il trasporto ferroviario e quello navale. I viaggiatori sono invitati a verificare in anticipo lo stato del proprio volo o del proprio treno e a consultare le comunicazioni dei rispettivi operatori. Sciopero degli aerei il 21 luglio. Martedì 21 luglio è in programma uno sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolgerà il personale navigante di EasyJet e della compagnia UAB DAT LT. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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