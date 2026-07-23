A partire dalle 21 di oggi, giovedì 23 luglio, fino alle 21 di domani, venerdì 24 luglio, è in atto uno sciopero nazionale di 24 ore che interessa il personale di diverse compagnie ferroviarie. Lo sciopero provoca disagi nella circolazione dei treni per un'intera giornata, coinvolgendo sia il trasporto passeggeri sia quello merci. La misura riguarda il personale di aziende come Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo.

ROMA – Nuovi disagi per chi deve spostarsi in treno. Dalle 21 di oggi, giovedì 23 luglio alle 21 di domani, venerdì 24 luglio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e Italo, con possibili ripercussioni sia sul trasporto passeggeri sia su quello merci. Le fasce di garanzia restano quelle previste dalla legge nei giorni feriali: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Fuori da quelle finestre, cancellazioni e variazioni sono possibili su tutta la rete, regionale e nazionale. Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper hanno pubblicato le liste dei treni garantiti, così come Italo per l’alta velocità. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sciopero treni 23 e 24 luglio: stop alla circolazione da stasera, disagi per ventiquattrore

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