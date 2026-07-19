Sciopero treni 23 e 24 luglio | stop di ventiquattro ore cancellazioni e modifiche alla circolazione

Da firenzepost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo sciopero durerà 24 ore e comporterà cancellazioni e modifiche alla circolazione dei treni. Sono previste ripercussioni sui servizi ferroviari durante l’intera giornata di venerdì.

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ROMA – Nuovi disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Durante le 24 ore di agitazione i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o variazioni. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie previste dalla normativa: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Saranno inoltre garantiti i treni a lunga percorrenza inseriti negli elenchi dei servizi minimi, consultabili sui siti delle compagnie ferroviarie. Chi decide di... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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