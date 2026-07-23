Lo sciopero dei treni previsto per il 23 e 24 luglio 2026 potrebbe causare disagi negli orari di viaggio. Le fasce di garanzia sono indicate per limitare i disservizi, ma si prevedono comunque possibili interruzioni e modifiche alle corse. La protesta coinvolge il personale ferroviario e potrebbe influenzare sia i servizi diurni che quelli serali. I viaggiatori sono invitati a verificare gli aggiornamenti prima di partire.

La serata di giovedì 23 e la giornata di venerdì 24 luglio 2026 si preannunciano complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti. Le sigle sindacali di categoria, infatti, hanno indetto uno sciopero del settore ferroviario di 24 ore. Aderiscono all'agitazione i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Diversi, dunque, i disagi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. Di seguito le fasce di garanzia e le informazioni fornite dai vari operatori circa lo sciopero di giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. I dipendenti di Trenitalia aderiscono all'agitazione in programma tra il 23 e 24 luglio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sciopero treni 23 e 24 luglio 2026: orari e fasce di garanzia

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Autonomi, sciopero treni da questa sera: orari e garantiti

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