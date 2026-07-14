Doppio sciopero in arrivo il 21 e 23-24 luglio si fermano treni e aerei | orari modalità e fasce di garanzia

Il 21 e dal 23 al 24 luglio, i treni e i voli saranno sospesi a causa di uno sciopero generale. Le proteste coinvolgono i settori ferroviario, navale e aereo, con possibili disagi per i passeggeri. Sono state indicate le fasce orarie di garanzia e le modalità di adesione allo sciopero. La mobilitazione interessa più giorni, con un aumento delle interruzioni nei servizi di trasporto pubblici nel periodo indicato.

La prossima settimana l'Italia sarà interessata da diverse proteste sia nel settore aereo che in quello ferroviario e navale con prevedibili disagi per i viaggiatori: orari, modalità e fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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