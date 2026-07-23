Oggi e domani, 23 e 24 luglio, si svolge uno sciopero dei treni che interessa i servizi di Fs Italiane, Italo e Trenord. Sono previsti disagi per i passeggeri, con possibili cancellazioni e ritardi. La protesta riguarda il settore ferroviario e si inserisce in una settimana caratterizzata da scioperi e interruzioni anche nel trasporto aereo, locale e marittimo, con modalità diverse a seconda delle città e delle aziende coinvolte.

Settimana difficile per chi deve spostarsi in Italia: coinvolti voli, ferrovie, trasporto locale e collegamenti marittimi, con fasce di garanzia e stop differenziati per città e aziende. Tra oggi e domani scipero ferroviario nazionale Oggi e domani, giovedì 23 e venerdì 24 luglio, è in atto u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Sciopero dei treni oggi e domani 23 al 24 luglio, possibili disagi per i passeggeri di Fs Italiane, Italo e Trenord

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