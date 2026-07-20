Uno sciopero dei treni di 24 ore è stato proclamato per il 23 e 24 luglio dai sindacati, con conseguenti possibili ritardi e cancellazioni per Trenitalia, Italo e Trenord. La sospensione potrebbe influire sui servizi ferroviari, causando disagi ai viaggiatori. La protesta coinvolge il settore del trasporto ferroviario e si svolge in due giornate consecutive. Nessuna precisazione è stata comunicata sui motivi dello sciopero o sulle eventuali modalità di svolgimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop di 24 ore proclamato dai sindacati: previsti possibili ritardi e cancellazioni. Un nuovo sciopero del trasporto ferroviario potrebbe creare disagi ai viaggiatori nella seconda metà di luglio. L’agitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali, tra cui Cub Trasporti e Sgb, e interesserà la circolazione dei treni per 24 ore, dalle 21 di giovedì 23 luglio fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio. La protesta potrebbe provocare cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione per i convogli di Trenitalia, Italo e Trenord, con particolare attenzione alla giornata di venerdì, che rischia di trasformarsi in un nuovo “venerdì nero” per chi deve viaggiare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Sciopero dei treni il 23 e 24 luglio: possibili disagi per Trenitalia, Italo e Trenord

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