Tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026, i treni subiranno disagi a causa di uno sciopero di 48 ore. Trenitalia, Italo e Trenord hanno annunciato le corse garantite, che permetteranno comunque alcuni spostamenti. La lista delle tratte assicurate è stata già resa nota, ma si prevedono comunque possibili ritardi e cancellazioni lungo le linee coinvolte.

L’Italia è attesa da due giorni di sciopero dei treni giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026. Trenitalia, Italo e Trenord hanno già comunicato la lista delle corse garantite nei due giorni interessati dalla mobilitazione, ma sono attesi disagi per i viaggiatori che dovranno spostarsi in treno. Orari e info sciopero dei treni 23 e 24 luglio 2026 I treni garantiti da Trenitalia durante lo sciopero I treni garantiti da Italo durante lo sciopero I treni garantiti da Trenord durante lo sciopero Orari e info sciopero dei treni 23 e 24 luglio 2026 Dalle ore 21 di giovedì 23 luglio alle ore 20,59 di venerdì 24 luglio 2026 è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Virgilio.it - Sciopero treni 23 - 24 luglio 2026 da Trenitalia e Italo a Trenord, quali sono quelli garantiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sciopero aerei e treni Italo a luglio: i giorni da bollino rosso

Notizie e thread social correlati

Sciopero dei treni il 23 e 24 luglio: possibili disagi per Trenitalia, Italo e TrenordUno sciopero dei treni di 24 ore è stato proclamato per il 23 e 24 luglio dai sindacati, con conseguenti possibili ritardi e cancellazioni per...

Sciopero ferroviario del 23 e 24 giugno: la lista dei treni garantiti. L’elenco di Trenitalia, Tper e TrenordDalle 21 di giovedì 23 luglio alle 20 di venerdì 24, i servizi ferroviari saranno sospesi o ridotti a causa di uno sciopero nazionale.

Temi più discussi: Sciopero Trenitalia del 23 e 24 luglio 2026: i treni garantiti; Sciopero 23-24 luglio 2026; Scioperi, dai treni agli aerei: le mobilitazioni di questa settimana; Sciopero dei trasporti confermato: treni a rischio per 24 ore. Gli orari e le fasce garantite.

Il personale ferroviario si fermerà dalle 21.00 di giovedì 23 luglio alle 20.59 di venerdì 24 luglio. Trenord e Trenitalia confermano possibili cancellazioni e modifiche al servizio? #Milano #sciopero x.com

Sciopero trasporti, settimana di caos: stop ad aerei, bus e treni. Tutte le date e gli orariLe prime proteste, oggi 21 luglio, riguardano il trasporto aereo. Tra le mobilitazioni più significative c'è quella del personale di EasyJet, proclamata da Usb Lavoro Privato. Lo sciopero, valido su t ... tg.la7.it

Sciopero dei treni il 24 luglio. Gli orari dello stop e le fasce garantiteNuova interruzione per i collegamenti ferroviari. Coinvolti sia i lavoratori di Trenitalia sia quelli di Italo ... repubblica.it