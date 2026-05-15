Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano | gli orari a rischio e le fasce di garanzia

Domani a Milano è previsto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, promosso dal sindacato Usb e coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. L'agitazione riguarda il trasporto ferroviario e potrebbe influire su alcuni orari di partenza e arrivo dei treni. Sono state annunciate fasce di garanzia per limitare i disagi, ma si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio. La partecipazione allo sciopero interesserà diverse linee ferroviarie della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui