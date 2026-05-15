Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano | gli orari a rischio e le fasce di garanzia
Domani a Milano è previsto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, promosso dal sindacato Usb e coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. L'agitazione riguarda il trasporto ferroviario e potrebbe influire su alcuni orari di partenza e arrivo dei treni. Sono state annunciate fasce di garanzia per limitare i disagi, ma si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio. La partecipazione allo sciopero interesserà diverse linee ferroviarie della città.
Nuovo sciopero dei treni in arrivo a Milano. Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che coinvolgerà anche il trasporto ferroviario. L'agitazione inizierà alle ore 21 di domenica 17 maggio e terminerà alle ore 20.59 di lunedì 18 maggio 2026, con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours
Sullo stesso argomento
Sciopero dei treni di 24 ore a Milano: gli orari (e le fasce di garanzia)È in arrivo a Milano (e non solo) un nuovo sciopero che riguarderà i lavoratori del settore ferroviario.
Leggi anche: Sciopero Sun a Novara oggi, bus a rischio per 24 ore: gli orari e le fasce di garanzia
Fra l'altro lunedì c'è sciopero dei treni. Ragazzi, questo sono veramente INCAPACI col botto. Uno qualsiasi di noi messo in lega calcio farebbe meglio. x.com
Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit
SCIOPERO 24 ORE TRASPORTO FERROVIARIO: POSSIBILI DISAGI PER I TRENI REGIONALI – 17/18 MAGGIO Il trasporto ferroviario sarà interessato da uno sciopero di 24 ore nei giorni 17 e 18 maggio. Lo segnala la locandina informativa di Regione Lazi - Facebook facebook
Sciopero 17 – 18 maggio 2026: info e orari treni e mezzi pubbliciLunedì 18 maggio 2026 sciopero nazionale di 24 ore: coinvolge treni (già dalla sera del 17), autostrade e trasporti locali. Ecco le info. sicurauto.it
Sciopero treni 18 maggio 2026: orari, fasce di garanzia e come chiedere il rimborsoLo sciopero dei treni del 18 maggio 2026 parte già domenica 17 alle 21. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Rimborso possibile dalla dichiarazione di sciopero. blogsicilia.it