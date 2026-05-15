Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano | gli orari a rischio e le fasce di garanzia

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani a Milano è previsto uno sciopero dei treni della durata di 24 ore, promosso dal sindacato Usb e coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato. L'agitazione riguarda il trasporto ferroviario e potrebbe influire su alcuni orari di partenza e arrivo dei treni. Sono state annunciate fasce di garanzia per limitare i disagi, ma si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio. La partecipazione allo sciopero interesserà diverse linee ferroviarie della città.

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Nuovo sciopero dei treni in arrivo a Milano. Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati che coinvolgerà anche il trasporto ferroviario. L'agitazione inizierà alle ore 21 di domenica 17 maggio e terminerà alle ore 20.59 di lunedì 18 maggio 2026, con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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