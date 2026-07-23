Lo sciopero nazionale dei trasporti avrà inizio alle 21 di giovedì 23 luglio e durerà fino alle 20 di venerdì 24 luglio. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi disagi nelle corse dei treni. Sono state comunicate le fasce orarie di garanzia, che prevedono alcuni treni garantiti, ma i dettagli specifici delle corse garantite non sono stati ancora comunicati. La protesta coinvolge tutto il settore dei trasporti pubblici.

Bologna, 23 luglio 2026 – Ventiquattro ore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale dei trasporti indetto scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e proseguirà fino alle 20.59 di venerdì 24 luglio, con possibili ripercussioni su tutta la rete. Riguarderà il personale del Gruppo Fs e non solo, con effetti anche sulla circolazione di Frecce, Intercity e collegamenti regionali. La mobilitazione, proclamata da dalle sigle Cub Trasporti e SGB, potrebbe determinare cancellazioni, variazioni di percorso e modifiche agli orari dei convogli. Di seguito, gli elenchi dei treni garantiti. Lo sciopero nazionale del personale ferroviario coinvolgerà anche Trenitalia Tper, con possibili modifiche alla circolazione dei treni regionali in Emilia Romagna dalle 21 di questa sera alle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio: ecco quali sono le corse garantite in Emilia-Romagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inside Kenyas Fuel Crisis: What They Dont Tell You

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sciopero dei treni: oggi 23 luglio ci si ferma. Ecco gli orari dello stop e le fasce garantite

Sciopero treni 23 - 24 luglio 2026 da Trenitalia e Italo a Trenord, quali sono quelli garantitiTra giovedì 23 e venerdì 24 luglio 2026, i treni subiranno disagi a causa di uno sciopero di 48 ore.

Temi più discussi: Sciopero ferroviario del 23 e 24 luglio: la lista dei treni garantiti. L’elenco di Trenitalia, Tper e Trenord; Treni in sciopero, 24 ore di disagi e le fasce di garanzia; Sciopero treni 23 e 24 luglio, orari e fasce di garanzia; Treni, sciopero nazionale del personale Fs: possibili disagi anche a Parma.

Sciopero dei treni del 23 e 24 luglio: ecco quali sono le corse garantite in Emilia-RomagnaBologna, 23 luglio 2026 – Ventiquattro ore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Lo sciopero nazionale dei trasporti indetto scatterà alle 21 di giovedì 23 luglio e proseguirà fino alle 20.59 ... ilrestodelcarlino.it

Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero dei treni oggi e domani 23 e 24 luglio: gli orari e le fasce di garanzia ... tg24.sky.it