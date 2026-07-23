Oggi, 23 luglio, i treni si fermano per uno sciopero. I servizi essenziali sono garantiti nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Durante queste finestre temporali, il trasporto ferroviario continuerà a funzionare, mentre negli altri orari le corse saranno sospese. Lo sciopero riguarda i giorni feriali e coinvolge il settore ferroviario. Le fasce garantite sono state stabilite per assicurare i servizi minimi previsti dalla legge.

Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Sciopero dei treni: oggi 23 luglio ci si ferma. Ecco gli orari dello stop e le fasce garantite

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