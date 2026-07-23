Scioperi | da stasera treni Ventiquattro ore

Da noinotizie.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dalle 21 di stasera alle 20:59 di domani, i treni resteranno fermi per un'intera giornata. Lo sciopero nel settore ferroviario coinvolge il personale di diverse sigle sindacali di base e un comitato di lavoratori. Durante queste ventiquattro ore, nessun treno circolerà sulla rete nazionale. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le politiche aziendali nel settore dei trasporti.

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Dalle 21 odierne alle 20,59 di domani lo sciopero nel settore del trasporto ferroviario. Agitazione indetta da comitato di base e altre sigle sindacali di base. Riguarda condizioni contrattuali,aumento del carico di lavoro, gara d’appalto per l’assegnazione del servizio Intercity di Ferrovie dello Stato e maggiori condizioni di sicurezza. Per il trasporto regionale, fasce di garanzia domani dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. In quanto ai treni a lunga percorrenza, consultare la compagnia di riferimento per il viaggio da intraprendere, per verificare la presenza o meno del treno scelto fra quelli nelle fasce di garanzia.           L'articolo Scioperi: da stasera treni Ventiquattro ore proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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