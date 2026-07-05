Da questa sera, fino alla notte del 10 luglio, saranno avviati lavori sul nodo ferroviario di Firenze. Durante questo periodo si prevedono cancellazioni e ritardi sui treni, con un tempo di percorrenza fino a sei ore per le tratte tra Roma e Milano. Questi interventi interessano le operazioni di rete e potrebbero influenzare i collegamenti ferroviari nelle ore interessate.

Partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera, domenica 5 luglio, alla notte del 10 luglio sono annunciati cancellazioni e ritardi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Treni, da stasera via ai lavori sul nodo di Firenze: fino a 6 ore per Roma-Milano

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Da stasera via ai lavori sul nodo di Firenze: treni ridotti del 50% e fino a 6 ore per Roma-MilanoA partire da questa sera e fino alla notte del 10 luglio, sono previsti lavori sul nodo di Firenze che comporteranno riduzioni dei servizi ferroviari.

Nodo di Firenze, lavori dal 5 al 10 luglio sulla rete ferroviaria: treni ridotti del 50%, fino a 6 ore per Roma-MilanoDal 5 al 10 luglio sono programmati lavori nel nodo ferroviario di Firenze, con cancellazioni e ritardi sulla rete.

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