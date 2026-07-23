Sciacca quattro cuccioli lasciati morire di caldo | quando l’orrore diventa realtà

Quattro cuccioli sono morti dopo essere stati lasciati su una terrazza al terzo piano in condizioni di caldo estremo, con temperature che hanno raggiunto i 43 gradi. Due cani sono stati trovati in condizioni disperate, mentre altri tre cani adulti erano allo stremo delle forze. Tutti sono stati lasciati senza acqua né riparo per diverse ore. L’incidente si è verificato in un’abitazione di Sciacca.

Quattro cuccioli morti. Due salvati in condizioni disperate. Tre cani adulti allo stremo delle forze. Tutti lasciati per ore su una terrazza al terzo piano di un’abitazione di Sciacca, sotto un sole che ha raggiunto i 43 gradi, senza acqua e senza un riparo adeguato. Una scena che ha sconvolto l’Italia e che oggi è al centro di un’inchiesta della Procura. L’allarme è partito dai vicini, richiamati dai guaiti degli animali. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, i veterinari dell’Asp e il personale dell’Ufficio Benessere Animale e Randagismo del Comune. L’accesso all’abitazione, però, si è rivelato complicato: il proprietario non era presente e il suo arrivo, avvenuto soltanto dopo diverse ore, ha ritardato i soccorsi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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SCIACCA CUCCIOLI MORTI PER IL CALDO, SACCENSE DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTO ANIMALI

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Sciacca, nove cani lasciati al caldo sul terrazzo: morti quattro cuccioli, proprietario denunciatoA Sciacca, nove cani sono stati trovati su un terrazzo esposto al sole, dove erano stati lasciati per diverse ore.

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Temi più discussi: Quattro cuccioli morti sotto il sole a Sciacca. Enpa: L’abbandono è una condanna a morte. Ci costituiremo parte civile; Sciacca, nove cani lasciati sotto il sole: quattro cuccioli morti; Quattro cuccioli di cane lasciati in balcone muoiono per il caldo a Sciacca. Borrelli: Denunceremo; Sciacca, nove cani abbandonati al sole, morti quattro cuccioli.

A Sciacca 9 cani sono stati lasciati sotto il sole, fino a 43 gradi, senza acqua né riparo. Quattro cuccioli sono morti, altri due trovati in convulsioni accanto alla madre stremata. Non è una svista: è crudeltà pura. Una denuncia non basta: servono pene esempl x.com

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