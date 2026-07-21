Cuccioli morti di caldo a Sciacca proprietario denunciato L’assessora | Il Comune di Sciacca si costituirà parte civile

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Sciacca, quattro cuccioli sono morti a causa del caldo, portando all'apertura di un procedimento penale contro il proprietario degli animali. In totale, nove animali – tre cani adulti e sei cuccioli – erano stati lasciati su un terrazzo disabitato con 43 gradi, senza acqua e sotto un tetto di lamiera. Un video sui social mostra le condizioni degli animali. L’assessora comunale ha annunciato che il Comune si costituirà parte civile nel procedimento.

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Il caso dei 4 cuccioli morti per il caldo a Sciacca, nell’Agrigentino, sta per diventare un caso giudiziario. Un totale di 9 animali, 3 cani adulti e 6 cuccioli, erano stati abbandonati sul terrazzo di un immobile disabitato con 43 gradi, senza acqua e con un piccolo tetto di lamiera come unico riparo, come si vede in un video circolato sui social. A girarlo era stata Adriana Montalbano dell’ufficio Randagismo del Comune di Sciacca, volontaria dell’associazione no-profit Balzoo, che racconta: “È stata una delle giornate più infernali della mia vita. E non solo per i 43 gradi, ma per le urla dei cuccioli”. La polizia municipale aveva già... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cuccioli morti per il caldo a Sciacca: quattro vittime su una terrazza, proprietario denunciato...

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