Alcuni atleti russi di sci di fondo hanno annunciato il ritiro dalle competizioni, criticando la mancanza di una decisione sulla loro riammissione da parte della Fis. Il campione Bolshunov ha espresso pessimismo riguardo a un possibile ritorno, mentre altri preferiscono abbandonare l’attività. La Fis non ha ancora comunicato se i russi potranno partecipare alle prossime gare internazionali.

Mentre la Fis mena il can per l’aia, procrastinando la decisione sulla riammissione dei russi, alcuni atleti hanno deciso di averne avuto abbastanza. Perso un quadriennio olimpico e con la prospettiva di non rientrare prima del 2027-2028 (se tutto andrà bene), uomini navigati e blasonati hanno comunicato la propria scelta di appendere gli sci al chiodo. Si parla di nomi di peso quali Sergey Ustiugov e Gleb Retivykh. Intendiamoci, la Fis deve correttamente garantire l’equità, stilando un protocollo per la riammissione dei russi che parta dal rispetto della normativa antidoping. Nessuna accusa, velata o gratuita, sia chiaro. Vale per tutti. Quando si rientra, dopo un periodo di assenza, bisogna essere inseriti nel bacino di chi può essere soggetto a controlli a sorpresa con 6 mesi d’anticipo rispetto al momento del proprio comeback. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, i russi stanchi di aspettare. Arrivano ritiri di grido, Bolshunov pessimista sul ritorno

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