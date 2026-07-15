Dasvidania Lario senza rimpianti | dopo l’addio dei russi sul lago di Como versione deluxe arrivano americani tedeschi e scandinavi
Il 15 luglio 2026, sul Lago di Como si sono registrate nuove presenze straniere dopo il ritiro dei russi. Sono arrivati turisti e residenti provenienti da Stati Uniti, Germania e paesi scandinavi. Le grandi dimore storiche, spesso chiuse al pubblico, sono state meta di visitatori di queste nazionalità. La presenza di questi gruppi si inserisce nel contesto di un cambiamento nelle presenze internazionali nella zona, con un progressivo abbandono del modello legato agli oligarghi russi.
Como, 15 luglio 2026 – Dasvidania, Lago di Como. Arrivederci, o forse addio. Il tramonto dell’era degli oligarghi sul Lario si consuma nel silenzio dorato delle grandi dimore d’epoca, nascoste dietro cancelli monumentali e parchi secolari che per un ventennio hanno parlato quasi esclusivamente il russo. Le grandi transazioni immobiliari che un tempo li vedevano protagonisti oggi parlano altre lingue, come spiega Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty. 22-08-2018 LAGLIO COMO VILLA LA PUNTA PROBABILE PROSSIMA RESIDENZA DEL BANCHIERE MOSCOVITA IGOR KONGA FOTO CUSA CELL 335 6855682 [email protected] Radici storiche . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Como.
Notizie e thread social correlati
Villa Lario da sogno: eleganza e stile sul ramo manzoniano del lago di ComoUna villa sul ramo manzoniano del Lago di Como è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.
Leggi anche: Lago di Como, guai sul Lario: barca in avaria davanti a Villa Olmo e maxi multa da oltre 2mila euro vicino all’idroscalo