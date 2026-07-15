Dasvidania Lario senza rimpianti | dopo l’addio dei russi sul lago di Como versione deluxe arrivano americani tedeschi e scandinavi

Notizia in breve

Il 15 luglio 2026, sul Lago di Como si sono registrate nuove presenze straniere dopo il ritiro dei russi. Sono arrivati turisti e residenti provenienti da Stati Uniti, Germania e paesi scandinavi. Le grandi dimore storiche, spesso chiuse al pubblico, sono state meta di visitatori di queste nazionalità. La presenza di questi gruppi si inserisce nel contesto di un cambiamento nelle presenze internazionali nella zona, con un progressivo abbandono del modello legato agli oligarghi russi.