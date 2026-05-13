Gattinoni suona la sveglia a Salvini | Stanchi di aspettare la corsia in uscita da Lecco del Quarto Ponte
Il sindaco di Lecco ha espresso insoddisfazione nei confronti del ministro delle infrastrutture, accusandolo di aver fatto attendere troppo tempo per la realizzazione della corsia di uscita del Quarto Ponte, situata nella città. La visita del ministro, avvenuta lunedì, ha incluso l'inaugurazione di una nuova motonave, mentre i problemi legati alla viabilità rimangono al centro delle discussioni locali e politiche.
Mentre il tema viabilità resta uno dei più caldi del momento e della campagna elettorale, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni va al contrattacco e critica il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, giunto lunedì in città per inaugurare la nuova motonave Olimpia. Il tema è quello legato alla.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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