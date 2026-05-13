Gattinoni suona la sveglia a Salvini | Stanchi di aspettare la corsia in uscita da Lecco del Quarto Ponte

Il sindaco di Lecco ha espresso insoddisfazione nei confronti del ministro delle infrastrutture, accusandolo di aver fatto attendere troppo tempo per la realizzazione della corsia di uscita del Quarto Ponte, situata nella città. La visita del ministro, avvenuta lunedì, ha incluso l'inaugurazione di una nuova motonave, mentre i problemi legati alla viabilità rimangono al centro delle discussioni locali e politiche.

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