Il soccorso rosso scende in campo al fianco di Matteo Lepore. E lo fa attraverso le parole della donna dai tre passaporti. Perché il campo largo di sinistra è afflitto da mille interrogativi, da dubbi amletici, da differenze programmatiche profonde, ma su un punto è coeso ed unito: la centralità assoluta degli stranieri rispetto agli italiani, degli antagonisti nei confronti delle forze dell'ordine, dei malviventi riguardo agli onesti cittadini. E così il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, prende le difese, senza se e senza ma, del primo cittadino emiliano. E si trasforma in una versione progressista della Bella Addormentata.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein in soccorso di Lepore continua a negare l'evidenza: “Ha governato lo smarrimento”

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