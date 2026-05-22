Sicurezza e immigrazione Kelany va all’attacco | La sinistra continua a negare l’evidenza sul radicalismo

Sara Kelany ha commentato le recenti discussioni sulla sicurezza e l’immigrazione, affermando che la sinistra continua a negare l’evidenza relativa al radicalismo. Ha fatto riferimento al caso di Modena, evidenziando come le posizioni politiche siano ancora distanti dalle realtà sul campo. Kelany ha ribadito che le questioni sono attualmente al centro del dibattito pubblico e che la loro interpretazione rimane controversa tra le diverse fazioni politiche.

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« La sinistra continua a negare l’evidenza». Sara Kelany va dritta al punto. Il caso Modena, con l’attentato che ha riaperto lo scontro politico sul tema della sicurezza, diventa per la deputata di Fratelli d’Italia la prova di un errore che la destra denuncia da anni: minimizzare il radicalismo, coprire tutto dietro il disagio sociale e rifiutarsi di chiamare le cose con il loro nome. Il partito democratico insiste infatti sul profilo psicologico dell’attentatore. Kelany, al contrario, in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno ribalta la lettura e mette nel mirino quella che considera una rimozione politica sistematica. «Parlare semplicemente di disagio è un modo per non leggere le problematiche per come emergono». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sicurezza e immigrazione, Kelany va all’attacco: «La sinistra continua a negare l’evidenza sul radicalismo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza, Pallini risponde a Campanini: “Basta negare l’evidenza, Amministrazione immobile mentre cresce l’insicurezza”"Le dichiarazioni del consigliere Campanini sono gravi, fuori luogo e soprattutto offensive nei confronti dei cittadini che ogni giorno vivono sulla... Leggi anche: Dl Sicurezza, Kelany: “Vergognoso ostruzionismo della sinistra. Difenderemo il decreto a spada tratta” Sicurezza e immigrazione, tensione nel governo dopo il caso di Modena(ASI) Il grave episodio avvenuto a Modena lo scorso 16 maggio, ha aperto un nuovo fronte di tensione all’interno della maggioranza di governo, sul tema della sicurezza urbana e dell’immigrazione. agenziastampaitalia.it Immigrazione e legalità: incontro con Fratelli d’Italia. L’onorevole Kelany illustra il lavoro del GovernoGrande partecipazione di pubblico all’incontro Immigrazione e sicurezza, organizzato nei giorni scorsi dal circolo locale di Fratelli d’Italia nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati. ilrestodelcarlino.it