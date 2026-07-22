Durante un presidio ufficiale a Bologna, sono scoppiati scontri che hanno attirato l’attenzione nazionale. La leader di un partito ha commentato che lo Stato ha fallito su Fakir, mentre il sindaco ha difeso le azioni del suo collega. Nel Pd si registra imbarazzo tra le fila, mentre le tensioni si sono estese oltre la città. La vicenda ha alimentato polemiche e discussioni politiche, con conseguenze sulla reputazione del partito e sulla gestione delle proteste.

La sequenza dei fatti. È quella che mette in difficoltà il Pd. Prima il presidio istituzionale convocato dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, poi gli scontri che hanno acceso polemiche durissime in tutto il Paese. Un nesso temporale che il centrodestra ha subito trasformato in un atto d’accusa, chiedendo le dimissioni del primo cittadino, e che costringe il Pd a una difesa tutt’altro che a cuor leggero. Elly Schlein è netta: «Su Fakir lo Stato ha fallito e spetta allo Stato fare piena luce. Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un’intera comunità. È stato importante, per non lasciarla in balia delle spinte più estremiste e degli antagonisti che anche ieri hanno messo a ferro e fuoco la città, con una violenza inaccettabile e che condanniamo con nettezza». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Schlein: «Su Fakir lo Stato ha fallito». La condanna degli incidenti e la difesa di Lepore (ma nel Pd c'è imbarazzo)

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