Schlein | Il Pd sosterrà l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione
Il Partito Democratico ha annunciato che continuerà a sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi disponibili, ribadendo il suo impegno nel supportare il paese nella difesa contro l’aggressione russa. La leader del partito ha dichiarato che il sostegno continuerà senza interruzioni, sottolineando la volontà di garantire il diritto dell’Ucraina a difendersi. Nessuna altra informazione riguardante modalità o tempi specifici del supporto è stata fornita.
Il Partito democratico continuerà a sostenere l’Ucraina e il suo diritto a difendersi dall’aggressione russa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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