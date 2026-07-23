Schlein | Il Pd sosterrà l’Ucraina con tutti i mezzi a disposizione

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha annunciato che continuerà a sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi disponibili, ribadendo il suo impegno nel supportare il paese nella difesa contro l’aggressione russa. La leader del partito ha dichiarato che il sostegno continuerà senza interruzioni, sottolineando la volontà di garantire il diritto dell’Ucraina a difendersi. Nessuna altra informazione riguardante modalità o tempi specifici del supporto è stata fornita.