Terremoto nel PD una big campana lascia il partito | resa dei conti con Schlein

Una figura di spicco del Partito Democratico ha annunciato la sua uscita dal partito, segnando una rottura ufficiale dopo mesi di tensioni interne. La decisione è arrivata nei giorni scorsi e rappresenta un nuovo capitolo nella divisione interna. La politica si prepara ora a un possibile riassetto, mentre l’addio di questa figura si aggiunge alle recenti tensioni tra le diverse anime del partito.

Tempo di lettura: 2 minuti La frattura era nell’aria da mesi. Adesso è diventata ufficiale. Pina Picierno lascia il Partito Democratico e apre un nuovo fronte politico nel già complicato quadro interno del Nazareno. La vicepresidente del Parlamento europeo, tra i volti più noti dell’area riformista dem, ha annunciato l’addio al partito guidato da Elly Schlein, certificando una distanza politica che negli ultimi anni era diventata sempre più evidente. “Credo sia arrivato il momento di lasciare il Pd”, ha spiegato Picierno, mettendo fine a una lunga stagione di tensioni interne. L’uscita dell’europarlamentare campana rappresenta un colpo significativo per il Partito Democratico, già alle prese con un confronto sempre più acceso sulla propria identità politica e sulla linea impressa dall’attuale segreteria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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