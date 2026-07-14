Schlein vada in Ucraina se il Pd davvero non c’entra nulla col Campo Lavrov

Elly Schlein ha annunciato che si recherà in Ucraina, rispondendo alle critiche provenienti da esponenti del suo partito e da alleati di Conte, che la accusano di sostenere posizioni filorusse. La leader del partito ha deciso di visitare il Paese colpito dal conflitto, sottolineando così la sua posizione in modo diretto e visibile. La decisione arriva dopo una serie di dichiarazioni e pressioni interne ed esterne.

All’offensiva filoputiniana di Giuseppe Conte e di esponenti del Pd, da Goffredo Bettini a Arturo Scotto, Elly Schlein avrebbe un modo bello, forte, limpido di rispondere: andare a Kyjiv. Scegliendo fisicamente la barricata dietro cui stare. Sarebbe un gesto, finalmente, da leader socialista europea. Che riparerebbe all’ errore del suo silenzio non innocente che dà l’idea di una segretaria che appena c’è qualche problema scappa. Il momento di agire è arrivato. Dal Nazareno qualche timido segnale di vita sta venendo fuori, forse anche dopo la pressione dei riformisti. Il responsabile esteri Peppe Provenzano ha detto a Repubblica che «Conte sta alzando il tiro» avvertendo la concorrenza di Alessandro Di Battista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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