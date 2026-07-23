schizzano i prezzi dei carburanti e il governo rimane inerme

Notizia in breve

I prezzi dei carburanti sono aumentati in modo continuo, mentre il governo non ha adottato misure specifiche per contrastare l’incremento. Nel testo del disegno di legge sulla concorrenza, approvato dal Consiglio dei ministri, è prevista una riforma della rete dei distributori, ma non ci sono interventi diretti sui prezzi dei carburanti. La normativa si concentra su aspetti strutturali del settore, senza prevedere misure immediate contro il rialzo dei costi alla pompa.