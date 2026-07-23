Schizzano i prezzi dei carburanti e il governo rimane inerme
I prezzi dei carburanti sono aumentati in modo continuo, mentre il governo non ha adottato misure specifiche per contrastare l’incremento. Nel testo del disegno di legge sulla concorrenza, approvato dal Consiglio dei ministri, è prevista una riforma della rete dei distributori, ma non ci sono interventi diretti sui prezzi dei carburanti. La normativa si concentra su aspetti strutturali del settore, senza prevedere misure immediate contro il rialzo dei costi alla pompa.
Continua senza sosta la corsa al rialzo dei carburanti. Ma il governo rimane totalmente inerme. Nel ddl Concorrenza in Consiglio dei ministri porta la riforma della rete dei distributori ma contro il caro-carburanti nulla di nulla. Il prezzo medio del gasolio sfonda la soglia psicologica dei 2,2 euro al litro in autostrada, attestandosi ieri a 2,213 eurolitro, mentre sulla rete ordinaria il diesel vola a 2,141 euro al litro. Una escalation senza sosta che aggrava di giorno in giorno la stangata estiva sugli italiani, col pieno di gasolio che costa 13 euro in più rispetto a inizio luglio, come calcola il Codacons, sulla base dei dati Mimit. La benzina viaggia a 1,957 euro al litro e sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,048 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Prezzi del carburante sempre più alti.
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