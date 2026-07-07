A causa dei disagi sulla rete ferroviaria, causati dai lavori nel nodo di Firenze, i prezzi dei voli sono aumentati. Il ministro delle imprese e del made in Italy ha attivato Mister Prezzi e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per monitorare la situazione. La decisione è arrivata dopo che i disservizi ferroviari hanno portato a un incremento delle tariffe aeree nelle ultime ore. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali interventi o misure specifiche.

I disagi sulla rete ferroviaria, provocati dai lavori nel nodo di Firenze, hanno avuto un effetto immediato anche sul trasporto aereo. Nelle ore successive ai rallentamenti e alle cancellazioni dei treni sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, i prezzi dei biglietti aerei hanno registrato un’impennata che ora finisce sotto la lente del Governo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato di aver attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mister Prezzi, dopo aver rilevato quello che definisce un “repentino e anomalo innalzamento” delle tariffe. “Ho dato mandato di avviare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, schizzano i prezzi dei voli: il ministro Urso attiva Mister Prezzi e l’Antitrust

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